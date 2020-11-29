Глава правительства Шотландии Старджен убеждена, что региону удастся обрести независимость от Великобритании. Выступая в субботу, 28 ноября, на онлайн-съезде возглавляемой ею Шотландской национальной партии Стерджа отметила, что за последний год поддержка идеи независимости Шотландии существенно возросла и в 2020 году ее разделяет большинство шотландцев. «Накануне выборов в мае следующего года перед всеми нами стоит вопрос: кто должен принимать решения, которые определяют наше будущее?», — с таким вопросом обратилась Стерджа к своим однопартийцам в выступлении. «Независимость близка, и если мы продемонстрируем единство в достижении цели, смирение и упорный труд, я еще никогда не была настолько уверенной, что мы добьемся этого. Народ Шотландии имеет право выбирать свое будущее », — добавила Стерджа. «Давайте хладнокровно и терпеливо продемонстрируем, что Шотландия готова занять свое место в мировой семье независимых государств», — призвала руководительница шотландского правительства, отметив, что Шотландия сейчас находится на грани создания истории. Отметим, ожидается, что парламентские выборы в Шотландии выигрывают представители правящей Шотландской национальной партии (SNP), лидером которой является Стерджа. Победу на выборах в партии рассматривают как мандат на проведение еще одного референдума о независимости. Как известно, в Шотландии планируют провести второй референдум о независимости от Великобритании в 2021 году. Напомним, что в 2019 году Шотландия требовала нового референдума о независимости, чтобы остаться в ЕС. Кроме того, в 2018 году Шотландия планировала новый референдум о независимости. Как сообщалось, первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Старджен написала письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой провести референдум о независимости. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не позволит этого. В 2014 году шотландцы на референдуме проголосовали за пребывание в составе Великобритании — «за» были 55%, «против» 45%. В то же время первый министр Шотландии Старджен не исключает проведения консультативного референдума о независимости от Соединенного Королевства, даже если правительство Британии на это не согласится.