Легковой автомобиль Audi, принадлежащий местному ресторатору подожгли злоумышленники в городе Бровары. Как сообщает Национальная полиция Киевщины, перед этим злоумышленники облили авто легковоспламеняющимся веществом.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками Броварского отдела полиции установили лиц, причастных к поджогу и задержали их в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое иностранцев 44-летний гражданин Турции и 39-летний мужчина из Азербайджана. Полицейские изъяли у них автомобиль Volkswagen, на котором они передвигались во время совершения преступления. Ранее сообщалось о том, что на улице Драгоманова в Киеве неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes с автомата Калашникова и убежал, оставив оружие у машины.