Сегодня мы молимся за души миллионов нерожденных и уничтоженных. Вспоминаем сыновей и дочерей плодородных украинских земель, которые были жестоко убиты голодом, организованным людоедским коммунистическим режимом.

Несмотря на попытки Кремля уничтожить наш свободолюбивый народ, Украина выжила и сохранила собственную память. Потому правду не стереть, не истребить. Мы хорошо знаем, что историческая ответственность за Голодомор 1932-33 годов лежит на Российской Федерации как правопреемницы СССР, и то преступление не имеет срока давности.

Россия вновь, как и сто лет назад, развернула агрессию против Украины, чтобы вернуть ее в империю. В Кремле снова ненавидят и боятся свободной европейской Украины. Но они уже не смогут повернуть колесо истории вспять.

Мы помним! Мы сильные!

Вечная память жертвам Голодомора!

Вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины!