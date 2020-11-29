Жена действующего президента США Дональда Трампа Мелания рассматривает возможность написания и публикации книги о своей жизни в Белом доме. Об этом сообщила газета New York Post. Отмечается, что первая леди провела ряд встреч, на которых обсуждались ее будущие мемуары. По их публикации Мелания может получить большие деньги, поскольку книга вызовет особый интерес. При этом, как указано в материале, глава государства поддерживает жену в ее стремлении «пойти не так тихо, как многие могли подумать». Ранее СМИ сообщали, что супруги Трампов на грани развода. К слову, на днях Мелания Трамп встретила свою последнюю «президентскую» рождественскую елку. Напомним, действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы в 2024 году во время церемонии инаугурации Джо Байдена в январе следующего года.