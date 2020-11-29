Женат народный депутат от партии «Слуга народа» Олег Семинский во время заседания Верховной Рады переписывался, вероятно, со своей любовницей — помощницей Екатериной Демченко. Об этом сообщает издание tk.media. Нардеп привлек внимание журналистов, поскольку осторожно прикрывал телефон листом бумаги. В телефоне Семинского девушка подписано как «Черк Нат Сивер». По этому номеру Telegram находит контакт Екатерины Демченко. СМИ отмечает, что фото у нее в Facebook, в Telegram и в телефоне нардепа под именем «Черк Нат Сивер» совпадают. Согласно информации в профиле девушки, она работает в «Тойота Центр Чернигов Сiвер-Авто». Компания с таким же названием есть в декларации Семинского, она принадлежит его жене Татьяне Бушай. Также Демченко в списке помощников нардепа.

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Депутат Семинский и его собеседница в переписке называют друг друга «котиками», обсуждают «вчерашнее» и обмениваются любовными смайлами и комплиментами. «Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз», — пишет Семинский. «Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя », — отвечает контакт« Черк Нат Сивер ». Напомним, ранее нардепа Киву застукали за странным перепиской с «Яной Блядинською».