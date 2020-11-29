В Херсонской области школы ПРИСИВАСКИЙ сельской объединенной территориальной общины масштабно отмечали события, связанные с установлением советской власти на территории Украины. Об этом сообщает Институт Национальной памяти Украины. Большевистскую дату — 100-летие форсирования красноармейцами озера Сиваш решили отпраздновать педагоги в Чаплынском районе. Школьникам демонстрировали пропагандистский художественный фильм «Маршал революции» о советском военного деятеля Михаила Фрунзе, устроили для детей однодневный тематический пеший поход «Дорогами боевой славы», провели конференцию для учеников старших классов и урок истории Украины для 7-8 классов, посвященные «100-й годовщине форсирования Сиваша в ходе Гражданской войны 1917-1921 годов ». Институт национальной памяти обратился в Министерство образования Украины с просьбой принять соответствующие меры, чтобы сделать невозможным повторение таких ситуаций в учебном процессе. «Указанные меры нарушили действующее законодательство и фактически содержали пропаганду коммунистического тоталитарного режима и подмену понятий об Украинской революции 1917-1921 годов, что может привести к формированию у учащихся искаженных представлений об украинском государства», — говорится в сообщении Инпу. В Институте отметили, что нарушены не только «декомунизацийни» законы, но и Закон «Об образовании».

Переход через озеро Сиваш происходил во время Перекопско-Чонгарского наступательной операции (7-17 ноября 1920) войск Южного фронта Рабоче-крестьянской Красной армии под командованием Михаила Фрунзе против «Русской армии» генерала Петра Врангеля. Привел к захвату и оккупации Крыма большевиками.

Между тем в разных городах Польши прошли поминальные мероприятия в память о миллионах жертв Голодомора в Украине. Представители украинской общины, украинские дипломаты, духовенство, военные, городские власти почтили в Варшаве, Гданьске, Люблине, Кракове и других городах Польши память жертв Голодомора в Украине.