Министерство здравоохранения на следующей неделе проведет анализ результатов от внедрения в Украине карантина выходного дня. Об этом глава Минздрава Максим Степанов сказал на брифинге 28 ноября. «До какой степени мы придерживались всех карантинных мероприятий, в том числе карантина выходного дня, мы увидим уже на следующей неделе, когда проанализируем все цифры, которые от начала введения именно таких карантинных ограничений действовали в нашей стране. Мы увидим, удалось ли нам взбить, действительно, эту ураганную динамику роста количества больных Covid-19. Сейчас предварительно мы видим, что все же, если исходить из тех прогнозов, математических моделей, которые были, нам немного удалось, действительно, остановить такое бешеный рост количества инфицированных. Но все же, будем откровенны, нам очень важно соблюдать до конца всех противоэпидемических мероприятий, чего сейчас нам еще не хватает », — сказал министр.

Он отметил, что противоэпидемические мероприятия — самый действенный способ борьбы с эпидемией и ростом числа инфицированных. «И здесь очень простая логика, очень простой механизм — Covid передается воздушно-капельным путем. И если люди между собой не контактируют, то снижаются риски инфицирования. И, как следствие, уменьшается количество людей, которые могут заболеть Covid-19. Очень важно именно придерживаться этих мероприятий. В эти выходные давайте их соблюдать », — призвал министр здравоохранения. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Как сообщалось, 11 ноября Кабинет Министров ввел в Украине карантин выходного дня — с 14 по 30 ноября. Напомним, за прошедшие сутки 27 ноября в Украине обнаружили 16294 новых больных коронавирус. Это на 76 человек меньше, чем днем ранее (16218). Заболели 689 детей и 631 медработник. Из-за болезни в сутки умерли 184 человека, предыдущих суток (192), а выздоровели — 8897 человек (8843).