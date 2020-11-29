Наблюдатели Гражданской сети «Опора» зафиксировали факты фотографирования избирательных бюллетеней в кабинках для тайного голосования и у них во время выборов городского головы Черновцов. Такие случаи имели место на избирательных участках №730520, 730466, 730510, 730462, говорится в сообщении организации.

В частности указывается, что на избирательном участке № 730520 избиратель вел видеосъемку, когда получал бюллетень, и продолжил снимать во время его заполнения в кабинке для тайного голосования. На замечание наблюдателя не отреагировал, в связи с чем было сообщено полиции. Представители полиции попросили этого избирателя показать видео, факта нарушения тайны голосования не было. На избирательном участке №730466, как отмечается, зафиксировано фотографирования бюллетеня перед вбросом его в ящик. Нарушительница быстро покинула участок, поэтому субъекты избирательного процесса не успели быстро среагировать. Кроме того, на избирательном участке №730510 наблюдатель заметил, как избиратель вышел из кабинки для голосования, подошел к избирательной урны, сфотографировал бюллетень и бросил его в урну. Член комиссии сделал замечание, избиратель сразу покинул помещение для голосования. На избирательном участке №730462, как сообщается, женщина не зашла в кабинку для голосования, поставила галочку и сфотографировала бюллетень, потом попросила мужа ее сфотографировать у ящика. Члены комиссии сделали ей замечание и разъяснили, что фотографирование бюллетеней является нарушением избирательного законодательства. На участке №730543 избиратель сфотографировал бюллетень. Полиция опросила избирателя о цели фотографирования. Оказалось, что сфотографировано пустой бюллетень. На избирательном участке №730487 наблюдатель услышал звук вспышки в одной из кабинок для голосования. Он обратился к виборчини, которая сразу удалила фото. Комиссия и полиция не успели отреагировать. Как сообщалось ранее, 29 ноября в Черновцах повторно голосуют на выборах городского головы. Во второй тур прошли Роман Кличук от партии «Единая альтернатива» и Виталий Михайлишин, который кандидатом от «Команда Михайлишина». В повторном голосовании в целом смогут принять участие ориентировочно более 185,5 тыс избирателей. Результаты голосования должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря 2020 включительно.