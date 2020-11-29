В субботу, 28 ноября, в Закарпатской области открыли движение трассой Т-07-18 Нижние Ворота-Воловец-Межгорье. Это самая высокогорная дорога государственного значения в Украине. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Закарпатья. Ремонтировали дорогу в 2020 году, общая смета составляет 669 000 000 гривен. Самая высокая отметка на поверхности дороги — 732,38 м над уровнем моря, самая низкая — 430,03 м. «Дорога имеет десятки искусственных сооружений — мостов, труб и подпорных стен — и сложную конфигурацию в плане, а именно большое количество кривых на километр», — заявили в службе автомобильных дорог. Там также отмечают, что это — самый красивый автомобильный маршрут.

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В «Укравтодоре» уточнили, что дорога проложена вдоль Боржавского позвоночника, проходит через Воловецкий и Подобовецький (Пилипецкий) перевалы и выходит на региональную трассу Р-21 Долина-Хуст. «Это также путь к одному из самых посещаемых природных чудес Украины, а именно — в Национальный природный парк Синевир», — добавляют ведомстве. Как известно, Украина за год поднялась на 20 позиций в международном рейтинге качества дорог. Ранее глава «Укравтодора» Кубраков отчитался за год работы. Также сообщалось, что в 2021 году «Укравтодор" реконструирует и построит 6,8 тыс. Км дорог.