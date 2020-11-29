Названы очередные четыре объекта Государственного предприятия «Укрспирт», которые будут выставлены на аукционы по приватизации. Как сообщает Фонд государственного имущества Украины, речь идет о четырех спиртовые активы «Вешняковская», «ТХОРОВСКИЙ», «Кобиловолоцький» и «Великолюбинське» места осуществления деятельности и производства спирта. «Аукционы по приватизации указанных объектов состоятся в рамках демонополизации спиртовой отрасли и создания прозрачного рынка производства спирта», — говорится в сообщении. Аукцион по приватизации «Вешняковская МПД» (ликеро-водочное производство), что в городе Кременчуг Полтавской области, состоится 21 декабря 2020. Стартовая цена этого актива составляет 9800000 грн. Аукцион по приватизации "ТХОРОВСКИЙ МПД", который находится в Киевской области, состоится 22 декабря 2020 года. Стартовая цена этого актива составляет 22400000 грн. В состав объекта входят 531 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества », — рассказали в ФГИУ. Аукцион по приватизации "ТХОРОВСКИЙ МПД", который находится в Киевской области, состоится 22 декабря 2020 года. Стартовая цена этого актива составляет 22400000 грн. В состав объекта входят 531 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества », — рассказали в ФГИУ. Приватизационный аукцион «Кобиловолоцький МПД» на Тернопольщине, состоится 23 декабря 2020 года. Стартовая цена этого актива составляет 25900000 грн. В состав объекта входят 632 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества. Аукцион по приватизации «Великолюбинського МПД», который находится в Львовской области, состоится 24 декабря 2020 года. Стартовая цена этого актива составляет 29900000 грн. Победители приватизационных аукционов, которые получат право на спиртные активы из перечня объектов ГП «Укрспирт, смогут стать участниками нового рынка спирта», — подчеркивают в фонде. Напомним, что Фонд государственного имущества уже продал 8 спиртзаводов на общую сумму 448 млн грн.

Читайте также: Спиртзавод на Тернопольщине продали за рекордные 120 000 000