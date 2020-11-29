Одесский аэропорт получил новую взлетно-посадочную полосу, которую построила компания «Автомагистраль — Юг». Об этом пишут Крылья. Реализация масштабного проекту завершилась летом, после 31-го месяца тяжелой работы. Для строительства новой полосы создали производственно-техническую базу на территории аэропорта и использовали самые современные технологии, в частности уникальный бетоноукладочных комплекс Gomaco GP4. Длина новой взлетно-посадочной полосы составляет 2800 метров, а ширина — 45 метров. Конструктив ВПП имеет толщину 105 см, и из них 40 см — «тяжелый бетон». Устройство бетона велось без стационарной опалубки на проектные ширину 8 метров за один проход. Сейчас идет сертификация и получение разрешений на эксплуатацию ВПП.

Также проводится испытание светосигнального, радионавигационного и метеорологического оборудования. Несущая способность новой ВПП позволит принимать почти в два раза больше самолетов. Новая ВПП откроет небо для лоукостеров и самолетов категории D, чтобы путешествовать в любом направлении.