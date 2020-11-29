В финском Контиолахти завершился первый этап Кубка мира по биатлону. Лучше среди украинок выступила олимпийская чемпионка Сочи-2014 Елена Пидгрушная. Сегодня, 29 ноября, 33-летняя жительница Тернополя с одним кругом штрафа стала десятой в спринте. На финише она проиграла победительнице, олимпийской чемпионке Пхенчхан-2018 Анне Еберґ из Швеции минуту и семь секунд. Еберґ, как и остальные три представительницы первой четверки, стреляла чисто. Второе место заняла с отставанием 23,9 секунды норвежка Марте Ольсбах-Ройзеланд. Третьей стала еще одна представительница Норвегии Каролин Кноттен. Она проиграла Еберґ 37,8 секунды. Заметим, что победительница субботней индивидуальной гонки, которой открывался текущий розыгрыш Кубка мира, итальянка Вирер с одним кругом штрафа заняла в спринте 19-е место. Другие украинском, кроме Пидгрушной, выступили в спринтерской гонке неубедительно: Валентина Семеренко лишь с одним промахом отстала от победительницы на минуту и 52 секунды и стала 40-й, Дарья Блашка с двумя «махами» — 48-й, Юлия Джима с двумя промахами — 57-я, Вита Семеренко (2) — 67-я. Второй этап Кубка мира по биатлону стартующего 3 декабря в том же Контиолахти.

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