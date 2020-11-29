Папа Римский Франциск на церемонии в Ватикане 28 ноября назначил 13 новых кардиналов. Из-за пандемии церемония была скромной. На каждого кардинала было допущено только 10 гостей, которые могли увидеть, как Папа вручает им кольцо и «биретту» — традиционную красную шапочку, которую носят римско-католические кардиналы. Все участники церемонии, кроме Папы, были в масках, и сидели отдельно. Новым кардиналам разрешалось снимать маски, когда они становились на колени перед Франциском. Запад тоже не сопровождали привычные приемы. 10 из 13 новых кардиналов моложе 80 лет, что дает им возможность войти в секретного конклава, который будет выбирать из своего состава следующего Папу.

Это уже третья такая церемония, которую проводит Франциск с момента избрания в 2013 году. Сейчас он назначил уже 57% из 128 кардиналов, которые являются членами конклава. Влияние нынешнего Папы на конклав, который будет выбирать его преемника, рассматривается как шаг, направленный на то, чтобы привлечь как можно больше кардиналов, которые разделяют его видение более открытой и перспективной Римско-Католической церкви. Франциск уже назначил 18 кардиналов из развивающихся стран, священнослужители которых ранее такого высокого звания не получали, например, первые кардиналы с Брунея и Руанды. 72-летний архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори стал первым афроамериканским кардиналом. Ранее в интервью Washington Post он заявлял, что хочет стать «голосом афро-американского сообщества в ухе Папы». В отдельном интервью Reuters он сказал, что хочет найти общий язык с избранным президентом США Джо Байденом, несмотря на разногласия по таким вопросам, как аборты. Его повышение до кардинала происходит в то время, когда Соединенные Штаты просматривают расовые отношения на фоне ряда убийств полицией безоружных чернокожих. Кардиналы с Брунея и Филиппин не могут путешествовать и получат свое кольцо и «биретту» от папского делегата. В своей проповеди Франциск сказал мужчинам «не сводить глаз с бога», избегать всех форм коррупции и не поддаваться «мирской духа», который может сопровождать престиж и власть их нового ранга. К слову, Папа Римский раскритиковал «антимасочникив».