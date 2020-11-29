Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська считает, что полуостров Крым принадлежит Украине по международному закону. Об этом рассказала Тихановська в интервью украинской редакции Радио Свобода. На уточняющий вопрос о том, чей Крым де-факто оппозиционерка ответила: «имеем то, что имеем».

Ранее Тихановська назвала аннексию Крыма Россией такой, что «противоречит международному закону». Однако перед этим Тихановська уклонилась от прямого ответа на вопрос, касающийся статуса Крыма. Позже она заявила, что «юридически Крым является украинским, но фактически он русский».

Как сообщалось, 24 октября еще одна белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало отказалась озвучивать свою позицию по аннексии украинского Крыма Россией, за что ей упрекнул украинский вицепремьер Алексей Резников. Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська заявила, что планирует «в ближайшее время» посетить Украину. Лидер белорусской оппозиции рассчитывает на дружескую встречу в Киеве.

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