Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська считает, что полуостров Крым принадлежит Украине по международному закону. Об этом рассказала Тихановська в интервью украинской редакции Радио Свобода. На уточняющий вопрос о том, чей Крым де-факто оппозиционерка ответила: «имеем то, что имеем».
Как сообщалось, 24 октября еще одна белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало отказалась озвучивать свою позицию по аннексии украинского Крыма Россией, за что ей упрекнул украинский вицепремьер Алексей Резников. Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська заявила, что планирует «в ближайшее время» посетить Украину. Лидер белорусской оппозиции рассчитывает на дружескую встречу в Киеве.