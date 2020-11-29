Обещанное президентом повышение минимальной зарплаты в Украине до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Об этом говорится в проектах бюджета на следующий год, который правительство передало в Верховную Раду для принятия во втором чтении. Зато запланировано повышение до 6000 грн состоится 1 января 2021, как и обещали в правительстве ранее. Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль неоднократно называл именно 1 июля дате второго этапа повышения минималки, однако после консультаций с МВФ в новом проект госбюджета зарплату увеличат в самом конце следующего года. Накануне сообщалось, что Государственный бюджет на 2021 будет принят Верховной Радой в конце этой недели или на следующей. агадаемо, Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября, утвердил проект государственного бюджета на 2021 ко второму чтению. Планируемый дефицит бюджета к ВВП сократили с 6% до 5,5%. В первоначальном проект бюджета доходная часть составила 1071000000000, а расходная 1331000000000 гривен. Ко второму чтению Кабмин утвердил запланированы доходы на уровне 1096000000000, а расходы — 1328000000000 гривен. Известно, что Кабмин передал проект госбюджета на рассмотрение Совета. Согласно обновленным проектом бюджета расходы возрастут на правоохранительные органы, Кабмин Офис президента, Верховную Раду.

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