Правительство США на федеральном уровне расширил список разрешенных способов казни приговоренных к смерти преступников. Согласно опубликованной в «Бюллетене федерального правительства» поправкой, кроме инъекции с ядом, разрешены такие способы, как электрический стул, применение ядовитого газа или расстрел. Поэтому уже с 24 декабря приговоренных к смертной казни можно будет казнить любым законным способом в том штате, где был вынесен приговор, отмечается в публикации. Нынешнее руководство министерства юстиции США планирует провести еще несколько казней преступников на федеральном уровне до назначенной на 20 января инаугурации избранного президентом США Джо Байдена, пишет DW. Отметим, что избранный президент США Джо Байден выступает против смертной казни. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп настаивал на восстановлении выполнения казней на федеральном уровне. Хотя смертная казнь применяется во многих штатах США, с 2003 года на федеральном уровне не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора. С тех пор сложилась ситуация, когда на федеральном уровне судьи и дальше объявляли смертные приговоры, однако их не выполняли. Так продолжалось до июля 2020 года, когда в Индиана в одной из федеральных тюрем было казнено трех осужденных введением смертельной инъекции. В течение 2020 году в США были казнены 15 человек, восемь из них — на федеральном уровне. Всего в США сейчас наблюдается тенденция более жидкого применения смертной казни. Это связано не только с изменением общественного мнения по этому вопросу, но и с все большими трудностями в получении необходимых составляющих смертельной инъекции. Кроме того, принятие смертного приговора обычно приводит к длительным и дорогостоящих судебных разбирательств. Напомним, впервые за почти 70 лет в США казнят женщину. Ранее в США впервые казнили афроамериканца после 17-летнего моратория. Кроме того, что в Казахстане полностью отменили смертную казнь.