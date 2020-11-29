Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль визитуючы в Турцию провел круглый стол с представителями турецких топ-компаний с общим портфелем инвестиций в $ 5000000000. Об этом 29 дистопада сообщила пресс-служба Кабмина. Глава правительства подчеркнул, что Украина имеет амбициозные планы по строительству и реконструкции инфраструктуры: автомобильных дорог, мостов, энергетической и медицинской инфраструктуры, а также инфраструктуры в сфере водоснабжения и переработки мусора. «Инструменты, которые дадут нам возможность развивать эти направления, это государственно-частное партнерство и государственные гарантии. Сейчас мы работаем и уже сделали существенный прогресс в законодательном кругу в продвижении подобных инструментов в Украине », — отметил Шмыгаль. По его словам, наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, перерабатывающая промышленность энергетика, инфраструктура, туристическая отрасль, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности ИТ. «Одним из значительных шагов в развитии наших двусторонних отношений должно стать подписание Соглашения о свободной торговле», — сказал Шмыгаль. На встрече также присутствовали вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, представители украинской-турецкого делового совета при Совете внешнеэкономических связей Турции. В частности, Криклий рассказал представителям турецких компаний, в прошлом году в Украине был принят закон о концессиях, что дало положительный сигнал для инвесторов, и призвал присутствующих участвовать в концессионных конкурсах и приватизационных аукционах. Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл на два дня в Турцию с рабочим визитом.