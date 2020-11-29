Президент Ирана Хасан Роухани обвинил США и Израиль в причастности к совершенному убийству иранского физика Мошен Фаризаде. Соответствующее обвинение Роухани сделал в заявлении, распространенном в субботу, 28 ноября, государственным телевидением Ирана. «В очередной раз империализм и его сионистские наемники вызвали кровопролитие и смерть иранского ученого», — сказал Роухани. По его словам, убийство Фаризаде показывает «отчаяние наших врагов и глубину их ненависти». «Его мученическая смерть не остановит наши достижения», — заверил Роухани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, свою очередь, потребовал «наказать» причастных к убийству ученого. К слову, Евросоюз осудил убийство иранского ядерщика Фаризаде. Также ООН призывает страны Ближнего Востока к сдержанности. Как известно, в пятницу, 27 ноября, в Иране убили ученого Мошен Фаризаде, который возглавлял секретную программу по созданию ядерного оружия. Машину «отца иранской бомбы», как его называли дипломаты, атаковали в окрестностях Тегерана. Раненый Фаризаде умер в больнице от критических ранений — сначала его взорвали на взрывчатке, после чего расстреляли. Западные разведчики рассматривали ученого как вдохновителя и руководителя программы ядерного вооружения. Впоследствии Тегеран обвинил Израиль в причастности к убийству "отца иранской бомбы». Как известно, в 2018 году премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, рассказывая о ядерной программе Ирана, подчеркнул значимость в ней фигуры Мошен Фаризаде. Сейчас никто не берет ответственности за убийство ученого-ядерщика. Отношения между странами находятся в напряжении с 1990-х годов, с тех пор Иран начал разработку баллистических ракет, способных достичь территории Израиля.