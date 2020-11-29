В Лондоне (Великобритания) состоялся боксерский поединок в супертяжелом весе между 35-летним серебряным призером Олимпиады 2016 года Джозефом Джойсом (11-0, 10 КО) и его непобедимым 23-летним британским соотечественником Даниэлем Дюбуа (15-1, 14 КО). Бой был завершен сенсационной победой Джойса нокаутом после отсчета рефери поединка в 10-м раунде. На кону в этом поединке стоял сразу пять поясов: чемпиона Европы по версии EBU, серебряного чемпиона WBC, интернационального чемпиона WBO, чемпиона Британии и Британского Содружества. Интересно, что Дюбуа в начале осени называли потенциальным соперником Украинский Александра Усика.

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