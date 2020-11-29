Несмотря на пандемию и экономический спад рынок элитной недвижимости в столице поражает ценам. В сегменте квартир в престижных районах столицы на конец ноября дорогие лоты оценены в $ 10-15 тыс. За квадратный метр. Речь о трех-четырехкомнатные апартаменты на несколько сотен квадратов, полная стоимость которых составляет $ 3-4 млн. Такие запросы продавцов вполне могли бы подходить недвижимости в ведущих столицах мира. В частных разговор риэлторы признают, что, имея такую сумму, «трезвый инвестор поискал бы объект на Манхэттене». Однако, как говорится, на каждый товар есть свой покупатель. «Главком» выяснил, что же предлагают продавцы за такую цену, выбрав объекты, в которых цена квадратного метра самая высокая. Среди самых дорогих — квартиры в престижном Печерском районе. Здесь больше апартаментов, которые стоят от $ 1 до 5 млн. Для сравнения: это почти вдвое дороже двухкомнатных просторных апартаментов в жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром в Нью-Йорке, или виллы на полтысячи квадратов в Майами.
«Заезжай и живи» всего за 100 млн грн
Квартира, за которую просят $ 3950000 (более 112 млн грн), находится в ЖК Diamond Hill, на ул. Ивана Мазепы, 11б. В квартире четыре комнаты: три спальни и гостевая, а также кухня, четыре санузла, гардеробная комната в одной из спален, прачечная и большая терраса, на которую есть выход из каждой спальни. Все это «богатство» поместилось в 282 квадраты.
Интерьер в этом доме выполнен в пастельных тонах с вкраплением черного, серого, коричневого и темно-фиолетового. Интерьер так и дышит роскошью: везде мрамор, набивные рисунки на обоях, шикарные люстры, телевизоры даже в ванных комнатах.
Продавец отмечает, что ремонт выполнен из качественных экологически чистых материалов. То есть и дерево, которым отделаны стены, и мрамор, который здесь практически везде, — натуральные.
Продавец привлекает потенциальных покупателей несколькими «фишками»: большими панорамными окнами на кухне и спальных комнатах и видом на Днепр, парк Славы и Киево-Печерскую Лавру; закрытой территорией, на которой есть детская площадка и фитнес-центр с бассейном; круглосуточной охраной. Еще одна изюминка — это … станция метро в пяти минутах ходьбы. Нужно метро человеку, который готов купить за квартиру за $ 4 млн., Вопрос открытый.
«Голые стены» за $ 4 млн
Еще один ценовой рекордсмен — четырехкомнатные апартаменты на ул. Грушевского, за которые просят $ 4100000. Предложение поражает не только своей ценой, но и тем, что предлагается покупателю за такие деньги. В объявлении это звучит как «свободная планировка», фактически же речь о голые стены цене в $ 10 тыс. За квадрат.
Апартаменты находятся на 12 этаже дома по улице Грушевского, 9в. Его возведение сопровождалось скандалами и это произведение архитектурного искусства в итоге стал символом уничтожения исторического лица столицы многоэтажками. Впоследствии выяснилось, что свои квадратные метры в высотке получили известные политики и чиновники. Подробнее о доме читайте здесь. Площадь апартаментов оцененных в $ 4 млн — 411 квадратов, однако 111,2 из них приходится на «эксклюзивную террасу». Но это не беда: продавец отмечает, что «существует техническая возможность перекрыть террасу и за счет этого увеличить площадь квартиры». Кроме того, в апартаментах централизованная система кондиционирования.
Продавец отмечает также других прелестях квартиры: «Дом расположен на живописных склонах Днепра в центре Киева и имеет непосредственный выход в Мариинский парк». Бонус — два места на паркинге под домом.
«Пшонка-стайл» дос и в цене
Апартаменты на ул. Мичурина — еще один пример супердорогого жилья в столице. Вид такого жилья во всех смыслах является «золотым стандартом» в сегменте «киевский элит». Денежные покупатели до сих пор приветливо реагируют на интерьеры, где много золота, хрусталя. Такой максимально вычурный интерьер а-ля «Пшонка-стайл" не потерял ценителей, так как стоит эта красота $ 3200000 (91200000 грн).
Площадь этих хором, которые больше похожи на салон — 350 квадратов. Сюда уместились три комнаты, кухня-столовая, три санузла, гардеробная, холл, два больших межкомнатных коридоры. 100 квадратов приходится на баню с бассейном и купели. Кроме того, в стоимость включено пользование паркингом и круглосуточной охраной с видеонаблюдением ». «Фишка» квартиры — новому владельцу обещают оставить антиквариат 17-19 вв.
Наталья Сокирчук, «Главком»