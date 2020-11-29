Несмотря на пандемию и экономический спад рынок элитной недвижимости в столице поражает ценам. В сегменте квартир в престижных районах столицы на конец ноября дорогие лоты оценены в $ 10-15 тыс. За квадратный метр. Речь о трех-четырехкомнатные апартаменты на несколько сотен квадратов, полная стоимость которых составляет $ 3-4 млн. Такие запросы продавцов вполне могли бы подходить недвижимости в ведущих столицах мира. В частных разговор риэлторы признают, что, имея такую сумму, «трезвый инвестор поискал бы объект на Манхэттене». Однако, как говорится, на каждый товар есть свой покупатель. «Главком» выяснил, что же предлагают продавцы за такую цену, выбрав объекты, в которых цена квадратного метра самая высокая. Среди самых дорогих — квартиры в престижном Печерском районе. Здесь больше апартаментов, которые стоят от $ 1 до 5 млн. Для сравнения: это почти вдвое дороже двухкомнатных просторных апартаментов в жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром в Нью-Йорке, или виллы на полтысячи квадратов в Майами.

«Заезжай и живи» всего за 100 млн грн

ЖК Diamond Hill (фото: kandevelopment.com)

Цена: 112 600 000 грн Адрес: ул. Ивана Мазепы, 11б. Метраж: 282 кв м Цена квадратного метра: 399,3 тыс. Грн Год дома: 2011

Квартира, за которую просят $ 3950000 (более 112 млн грн), находится в ЖК Diamond Hill, на ул. Ивана Мазепы, 11б. В квартире четыре комнаты: три спальни и гостевая, а также кухня, четыре санузла, гардеробная комната в одной из спален, прачечная и большая терраса, на которую есть выход из каждой спальни. Все это «богатство» поместилось в 282 квадраты.

В каждой из спален есть свой санузел

Одна из четырех ванных комнат. Дизайн каждой из них — неповторимый

Межкомнатный проход, выполнен в черно-белых цветах

«Голые стены» за $ 4 млн

«Монстр на Грушевского» (фото из открытых источников)

Цена: 116 900 000 грн Адрес: ул. Грушевского, 9б. Метраж: 411 кв. м Цена квадратного метра: 284,4 тыс. Грн Год дома: 2007

Интерьер в этом доме выполнен в пастельных тонах с вкраплением черного, серого, коричневого и темно-фиолетового. Интерьер так и дышит роскошью: везде мрамор, набивные рисунки на обоях, шикарные люстры, телевизоры даже в ванных комнатах.Продавец отмечает, что ремонт выполнен из качественных экологически чистых материалов. То есть и дерево, которым отделаны стены, и мрамор, который здесь практически везде, — натуральные.Продавец привлекает потенциальных покупателей несколькими «фишками»: большими панорамными окнами на кухне и спальных комнатах и видом на Днепр, парк Славы и Киево-Печерскую Лавру; закрытой территорией, на которой есть детская площадка и фитнес-центр с бассейном; круглосуточной охраной. Еще одна изюминка — это … станция метро в пяти минутах ходьбы. Нужно метро человеку, который готов купить за квартиру за $ 4 млн., Вопрос открытый.

Еще один ценовой рекордсмен — четырехкомнатные апартаменты на ул. Грушевского, за которые просят $ 4100000. Предложение поражает не только своей ценой, но и тем, что предлагается покупателю за такие деньги. В объявлении это звучит как «свободная планировка», фактически же речь о голые стены цене в $ 10 тыс. За квадрат.

Главное — маркетинг. Отсутствие ремонта представлена как преимущество — «свободная планировка»

Грушевского, 9в.

Панорамные окна — определяющая черта элитного жилья за $ 4 млн.

«Пшонка-стайл» дос и в цене

Цена: 91200000 грн Адрес: ул. Мичурина, 54. Метраж: 350 кв. м Цена квадратного метра: 260,6 тыс. Грн Год дома: 2016

Апартаменты находятся на 12 этаже дома по улицеЕго возведение сопровождалось скандалами и это произведение архитектурного искусства в итоге стал символом уничтожения исторического лица столицы многоэтажками. Впоследствии выяснилось, что свои квадратные метры в высотке получили известные политики и чиновники. Подробнее о доме читайте здесь. Площадь апартаментов оцененных в $ 4 млн — 411 квадратов, однако 111,2 из них приходится на «эксклюзивную террасу». Но это не беда: продавец отмечает, что «существует техническая возможность перекрыть террасу и за счет этого увеличить площадь квартиры». Кроме того, в апартаментах централизованная система кондиционирования.Продавец отмечает также других прелестях квартиры: «Дом расположен на живописных склонах Днепра в центре Киева и имеет непосредственный выход в Мариинский парк». Бонус — два места на паркинге под домом.

Апартаменты на ул. Мичурина — еще один пример супердорогого жилья в столице. Вид такого жилья во всех смыслах является «золотым стандартом» в сегменте «киевский элит». Денежные покупатели до сих пор приветливо реагируют на интерьеры, где много золота, хрусталя. Такой максимально вычурный интерьер а-ля «Пшонка-стайл" не потерял ценителей, так как стоит эта красота $ 3200000 (91200000 грн).

Вид из окна квартиры дома, который построен недавно в частном секторе Печерская

план квартиры

Шик и блеск: все, что можно было украсить золота, им и украсили

Золотая лепнина на потолке, золотые обои и в каждой комнате — по огромные хрустальной люстре

В спальне золотой даже туалетный столик

Площадь этих хором, которые больше похожи на салон — 350 квадратов. Сюда уместились три комнаты, кухня-столовая, три санузла, гардеробная, холл, два больших межкомнатных коридоры. 100 квадратов приходится на баню с бассейном и купели. Кроме того, в стоимость включено пользование паркингом и круглосуточной охраной с видеонаблюдением ». «Фишка» квартиры — новому владельцу обещают оставить антиквариат 17-19 вв.

Наталья Сокирчук, «Главком»

Читайте также: Квартиры на вторичном рынке Киева дорожают: где дешевле и самое дорогое жилье