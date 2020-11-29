В Польше вблизи украинской границы столкнулись три микроавтобуса на автодороге между населенными пунктами Майдан Новы и Маркович Билгорайский повят. В результате ДТП погиб один украинец. Авария произошла около полудня в пятницу, в общем пострадали все три водителя, двое из которых были украинском. По информации полиции, 29-летний водитель микроавтобуса Fiat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец. В то же время в Mercedes сзади въехал 23-летний гражданин Украины, который руководил еще одним микроавтобусом марки Mercedes. Спасатели пытались спасти жизнь 60-летнего украинском, но в результате полученных черепно-мозговых травм он скончался в госпитале. Полиция установила, что 29-летний водитель автомобиля Fiat, который также был перевезен в больницу, а также 23-летний водитель микроавтобуса Mercedes были трезвыми. Полиция призвала всех водителей соблюдать правила дорожного движения, в частности установленной дистанции, особенно учитывая скользкую дорогу. Напомним, ранее в польском Жешуве неизвестный порезал двух студентов из Украины в квартире, которую те арендовали. Как выяснилось впоследствии, злоумышленник, тоже украинец, которого разыскивали полицейские, сдался правоохранителям сам.