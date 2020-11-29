В воскресенье, 29 ноября, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, температура днем составит 0-9 ° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр. «Облачно. В западных областях небольшой снег, на дорогах местами гололедица. На остальной территории местами небольшой дождь и мокрый снег, в южных, восточных и Днепропетровской областях без существенных осадков; ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, в восточной части юго-восточный, 5-10 м / с », — говорится в прогнозе. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 0-5 ° тепла; в южной части и в Днепропетровской области ночью 0-5 ° тепла, днем 4-9 °, в Крыму до 13 °; на высокогорье Карпат на протяжении суток 4-8 ° мороза.

В Киеве сегодня местами небольшой дождь и мокрый снег, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с, температура ночью 0-2 ° мороза, днем 1-3 ° тепла. Ранее сообщалось, что в Украине на выходных будет «и с осадками, и с теплом, и с холодякою». Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода в декабре. К слову, народный синоптик дал прогноз, будет ли в Украине снег на Новый год.