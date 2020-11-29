За прошедшие сутки, 28 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники в Донбассе девять раз нарушили достигнутые мирные договоренности. Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Так, огнем из крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать наших воинов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия отмечено вблизи Южного. Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме того, на Приазовье задокументировано пролет беспилотника противника типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Украинский средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник было подавлено. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не зафиксировано. С начала текущих суток, 29 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. «Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками», -резюмуеться в отчете.