Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы в 2024 году во время церемонии инаугурации Джо Байдена в январе следующего года. Об этом сообщает The Daily Beast. По данным издания, Трамп обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом своей предвыборной кампании за четыре года до выборов. Американский президент также может объявить о намерении принять участие в выборах и в течение предпоследней недели января, если будет официально подтверждена победа Байдена на всеобщих выборах, добавляет СМИ. Отмечается, что около 47% американцев поддерживают участие Дональда Трампа в выборах президента в 2024 году. Напомним, Трамп заявил, что Байден победил в «коррумпированных» городах. В пятницу Трамп заявил, что признает победу Джо Байдена на президентских выборах, если Коллегия выборщиков проголосует за него. Впоследствии Трамп назвал очередное условие для допуска Байдена в Белый дом. Как известно, официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января. По результатам подсчета голосов, победителем президентских выборов стал кандидат от демократической партии Джо Байден с 306 голосами выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп набрал 232 голоса.

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