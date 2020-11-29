Украинские военные провели учения с использованием установок Javelin и Bayraktar. Глава ВСУ Руслан Хомчак заявил, что во время подготовки был учтен опыт боевых действий в Нагорном Карабахе. Участие в учениях приняли военные из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего, сообщает «Думская». Главной целью маневров было боевое слаживание подразделений. Кроме того, военные отработали привлечением новейших систем вооружения и управления боем. Изюминкой обучения стало использование беспилотников «Байрактар». Они корректировали огонь и перемещения участников учений. Командования ВСУ уже назвало эти учения успешными.

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Отметим, Bayraktar — оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Javelin — ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости. К слову, Хомчак сообщил, когда Украина закупит турецкие беспилотники. Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины закончили курс обучения по программе подготовки специалистов по эксплуатации БПЛА Bayraktar TB2.