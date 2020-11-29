Гражданин Украины, который разыскивался полицией в Жешуве в связи с возможным ранением двух других украинский, сдался полиции. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на полицию Подкарпатского воеводства Республики Польша. «19-летний гражданин Украины, который с пятницы находился в розыске, в субботу утром обратился в полицию в Жешуве», — сообщили в полиции. Польские правоохранители ранее информировали, что разыскивают гражданина Украины Александра Сытника, разместив его фотографию. На сегодня полиция под надзором районной прокуратуры в Жешуве собирает информацию, что позволит установить обстоятельства чрезвычайной ситуации. Раненые студенты сейчас находятся в местной больнице. Как сообщалось, в польском Жешуве с ножом напали на двух украинских студентов. Оба получили серьезные ранения, один из них в тяжелом состоянии. Один из студентов был найден в квартире без сознания, а другой с ножевыми ранениями нашли перед домом. Напомним, по делу о нападении украинских студентов в польском Жешуве объявили в розыск гражданина Украины. Следствие считает, что он может быть причастен к инциденту. Ранее сообщалось, что в Польше полиция при задержании Украинский применила электрошокер и перечный газ, после чего тот скончался. Сообщалось, что гражданин Украины приехал на работу на строительстве и находился на карантине. Однако ночью он оставил квартиру и начал стучать в окна, а местные жители вызвали полицию. Между прочим, 19 ноября 2019 на украинском студента было совершено нападение перед одним из общежитий Краковской политехники. И уже 20 ноября польские копы задержали двух 19-летних украинский, работающих в Польше, подозреваемых в нападении, а затем и 21-летнего украинском, который подвез их на место инцидента.