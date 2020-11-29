По состоянию на 29 ноября в среднем по стране заполнено 47,5% больничных коек для пациентов с коронавируса. В прошлую пятницу эта цифра составляла 49,9%. Всего в Украине введено уже 56 527 таких коек. Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, в стране больше не осталось ни одного региона, где были бы заполнены более 70% больничных коек для больных Covid-19. Худшая ситуация наблюдается в Николаевской (65,6%), Кировоградской (65,1%), Полтавской (64%), Запорожской (60,3%) и Черниговской (59,6%) областях. В Киеве заняты 53,8% коек. Меньше заполнены больничные койки в Херсонской (19,7%), Луганской (26,3%), Донецкой (35,9%), Тернопольской (37,7%) и Волынской (41,3%) областях.

По принятым МОЗ Украины нормативами, территории со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд.

При этом в стране продолжается рост заболеваемости Covid-19. Сейчас этот показатель составляет 490,5 випидкив на 100 тыс населения при норме 40. Худшая ситуация наблюдается в Сумской области — 971,4. В Киеве показатель составляет 620,5. [INTERACTIVE_MAP = 8532]