В субботу возле Мемориального комплекса жертвам Голодомора рядом с окружной дорогой в Харькове произошли столкновения между активистами патриотических организаций и людьми, которые охраняют «Фельдман экопарк». Об этом сообщил Kharkiv Today. Как рассказал лидер Харьковского отделения Национальный корпус Константин Немичев, конфликт произошел после того, как активисты решили установить щиты, которые будут напоминать о Голодоморе. Активистам пытались помешать «спортсмены, охраняли забор и буквы».

Активистам удалось установить щиты с надписью Голодомор с фамилиями организаторов геноцида украинского народа. «Тема Голодомора и памяти об этой страшной трагедии является очень чувствительной на сегодня. На Харьковщине нет захоронений и Мемориал памяти жертв Голодомора пока единственное благоустроенное место памяти в области », — сообщили в Нацкопуси.

Зато в харьковской полиции рассказали, что мероприятия по чествованию памяти жертв Голодомора в Харькове и области прошли без нарушений правопорядка. За соблюдением правопорядка следили 120 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии Украины. «В Харькове и на Мемориальном комплексе в Дергачевском районе состоялся ряд мероприятий, посвященных памяти жертв Голодомора. Возложить цветы к памятным знакам пришли около 380 граждан. Благодаря принятым правоохранителями мерам нарушений правопорядка не допущено », — сообщили в полиции. К слову, работники столичной полиции начали уголовное производство по факту нападения на журналистку телеканала Newsone в субботу вечером во время всеукраинской акции «Зажги свечу памяти». Отметим, премьер Канады Джастин Трюдо выступил с эмоциональным заявлением в День памяти жертв голодоморов. К слову, в День памяти жертв голодоморов в центре Днепра активисты организации «Пласт» показали блюда, которые вынуждены были есть украинцы, чтобы выжить в Голодомор. Напомним, 28 ноября в Украине почтили память жертв голодоморов. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди почтили память жертв Голодомора в Украине. Также Зеленский поручил Кабмину до 30 ноября найти средства на достройку комплекса Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.