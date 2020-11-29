В субботу, 28 ноября, утром на улице Драгоманова в Дарницком районе Киева (массив Позняки) неизвестный обстрелял автомобиль Mercedes. Об этом сообщается на странице «Киев оперативный» в Facebook. Выстрелы были осуществлены в лобовое стекло и капот автомобиля. Никто не пострадал, поскольку в автомобиле никого не было Неизвестный бросил автомат прямо перед автомобилем и скрылся. Предварительно, это автомат Калашникова АК-47.

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На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа.