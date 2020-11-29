В ночь на воскресенье, 29 ноября 2020, в 1:34 по местному времени в западных регионах Японии можно было наблюдать редкое явление. При попадании в верхние слои атмосферы произошел взрыв метеорита, сообщает NHK. При этом можно было услышать сильный грохот.

流 れ 星 の 中 で も 特 に 明 る く 輝 く 火球 が, 29 日 午前 1 時 半 す ぎ に, 西 日本 の 広 い 範 囲 で, 観 測 さ れ ま し た .https: //t.co/QCOgTZy7qp pic.twitter.com/RKTx7zYwkN — NHK ニ ュ ー ス (@nhk_news) November 28, 2020

Как утверждают очевидцы, перед взрывом яркость небесного тела равна яркости полной Луны. Напомним, 6 июля астероид вошел в атмосферу Земли над Токио и взорвался силой в 150 тонн тротила. К слову, китайский зонд Chang'e 5 достиг Луны и готовится совершить посадку.

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