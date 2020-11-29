В Таиланде нашли остатки кита, которым примерно пять тысяч лет. Ученые говорят, что они помогут лучше понять изменения климата на планете и процесс повышения уровня мирового океана. А также позволят лучше разобраться в китах. Об этом сообщает The Guardian. Скелет кита нашли неподалеку от Бангкока, он почти полностью сохранился. Вероятно, останки принадлежат кита вида полосатик Брайда (длина крупнейших самок достигает 15 м, а самцов 14,3 м, у них три параллельные гребни на голове, а кожа может быть пятнистой). Исследователи раскопали 80% остатков и теперь идентифицировали 19 целых позвонков, 5 ребер, лопатку и плавники. Размер скелета — 12 метров, длина черепа — 3 метра. Кости отправят на исследование, чтобы установить их точный возраст. Но ученые предполагают, что им от 3000 до 5000 лет.

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Полосатик Брайда до сих пор живут в водах Таиланда, охраняет государство. Эти киты любят воду с температурой, выше 16 ° C. едят стадных рыб, таких как анчоусы. Сейчас они страдают от рыбного промысла и туризма. Напомним, недавно вблизи Каменца-Подольского нашли останки мамонта (фото). К слову, во время раскопок в «Софии Киевской» обнаружили сенсационную находку.