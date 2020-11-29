Президент Владимир Зеленский установил в Украине профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга, который будет отмечаться 28 ноября. Соответствующий указ обнародован на официальном интернет-представительстве главы государства. «Учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в поддержку инициативы Кабинета Министров Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник — День работника системы финансового мониторинга, отмечать ежегодно 28 ноября », — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Напомним, 9 октября Кабинет министров одобрил проекты указов президента об установлении в Украине двух новых профессиональных праздников. Соответствующее решение принято на заседании правительства. Проекты указов подготовило Министерство финансов, через которое Кабмин координирует деятельность Государственной казначейской службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины.