В ВСУ за минувшие сутки зарегистрировано 213 новых случаев заболевания Covid-19, в общем по состоянию на 28 ноября в Вооруженных Силах болеет 2975 человек. Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ. Всего за время пандемии выздоровели — 7053 человека, летальных случаев — 26. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 736 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток — 105 человек.

Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. НЕ подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами.

[INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, за прошедшие сутки 27 ноября в Украине обнаружили 16294 новых больных коронавирус. Это на 76 человек меньше, чем днем ранее (16218). Заболели 689 детей и 631 медработник. Из-за болезни в сутки умерли 184 человека, предыдущих суток (192), а выздоровели — 8897 человек (8843).