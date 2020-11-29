По данным Центральной избирательной комиссии по состоянию на 13:00 на выборах городского головы Черновцов проголосовало 7,2%. Часом ранее наблюдатели движения «Опора» заявили о явке в 6,5%. В ЦИК напоминают, что до завершения голосования остается немного времени — все избирательные участки закрываются в 20:00. Напомним, сегодня, 29 ноября, в Черновцах проходит второй тур выборов мэра. За пост мэра борются Роман Климчук и Виталий Михайлишин. В первом туре победил Климчук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей. Ранее РБК-Украина сообщал, что все избирательные участки в Черновцах открылись вовремя и без нарушений. При этом наблюдатели «Опоры» зафиксировали первые нарушения на выборах мэра города. Часть нарушений касались организации избирательного процесса. Также члены одной из комиссий преждевременно начали заполнять протокол о результатах голосования. Кроме этого в ЦИК накануне дня голосования заявили, что выборы в Черновцах под угрозой срыва из-за прекращения полномочий членов участковых избирательных комиссий от партий «Родина», «Европейская солидарность», «Наш край» и «Родной город».

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