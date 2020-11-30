В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 30 декабря.

Практически по всей территории пройдут дожди с мокрым снегом или просто снег, все будет зависеть от температуры. Исключение составят только Ужгород, Черновцы, Киев, Запорожье, крайний восток и крайний юг.

На западе, в центре и на севере температура от -2 до 3 тепла. На востоке до 4-6 тепла. На юге 1-7 тепла.

30 ноября в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед, на юге и востоке порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.