Норвежец Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти. После второго места в субботний индивидуальной гонке сегодня Иоганнес был одним из немногих участников спринта, кто отстрелялся на обоих огневых рубежах чисто и в итоге привез серебряному призеру Себастьян Самуэльссон из Швеции, который имел один промах, 44 секунды отставания. Третьим стал еще один швед Мартин Понсилуома, который тоже, с одним неточным выстрелом проиграл земляку 3,8 секунды. Победитель индивидуальной гонки, 23-летний норвежец Стурла Голм Лаґрейд с одним промахом проиграл чемпиону минуту и 27 секунд и финишировал 18-м. Украинцы выступили в спринте провально: Дмитрий Подручный с тремя промахами 57-й, Артем Прима (3) — 59-й, Тарас Лесюк (2) — 65-й, Богдан Цымбал (4) — 70-й, Руслан Ткаленко (3) — 71-й. В 14:40 спринтерскую гонку в Контиолахти начнут женщины.

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