Сегодня в Беларуси состоится «Марш соседей» В Минске на протестном «Марше соседей» зафиксированы первые задержания — в разных районах белорусской столицы, например, в лошадь, Кунцевщина. Об этом сообщает портал TUT.BY. «В лошадь у« Гиппо »силовики задерживали людей. На видео можно заметить, как одного из задержанных бьют палкой », — говорится в сообщении. Издание публикует видео. Известно также о задержании в другом месте. «Минск, задержание в районе Матусевича (район Кунцевщина). Читатели пишут, что «бегают по всем». В целом, уже известно, что в городе собрались около 20 небольших колонн. В Домбровци колонна снова собралась после разгона сиовикамы.

Сегодня в Минске размещены военная и спецтехника. Официально сообщено о закрытии пяти станций метро. Традиционно для воскресений начались проблемы с мобильным интернетом «в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности».

Как сообщалось, 18 октября в Минске состоялся «Партизанский марш». Напомним, сегодня в Беларуси состоится «Марш соседей».