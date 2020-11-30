В ночь с 28 на 29 ноября 2020 в дежурную часть полиции города Киева поступило сообщение о возможном взрыве у одного из помещений на ул. Зои Гайдай. По вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции и представители других профильных служб. «На месте происшествия правоохранители установили, что у общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв вероятно гранаты. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома », — информирует официальный сайт Национальной полиции Украины. Как отметил начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков, правоохранители на месте происшествия провели первоочередные следственные действия «Взрывотехники обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к ней ». Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Руководитель центрального штаба «Нацкорпусу» Максим Жорин опубликовал видео момента взрыва.

На Зои Гайдай, 9/8 расположено приемную оппозиционной политической партии «Национальный корпус» и офис народного депутата VIII созыва (2014-2019) Андрея Белецкого.