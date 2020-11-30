Вирусолог назвал единственный способ выявить поражение легких при бессимптомном коронавируса. Проведение компьютерной томографии (КТ) легких — лучевая диагностическая методика, основанная на получении изображения легочной ткани и структур. «Альтернативного способа не существует», — заявил профессор МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Как отметил врач, поражения легких может проходить без симптомов у многих людей, и можно только надеяться, что его степень будет невелика. Вместе с тем при легкой и бессимптомной формах коронавируса пациентам не следует требовать госпитализации — нагрузка на систему здравоохранения большое за тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме. По этой причине, подытожил Аграновский, медицина не может оказать помощь многим носителям коронавируса. Напомним, что врач назвала препараты, следует принимать при первых симптомах коронавируса. Также ученые опубликовали ранее неизвестные факты о том, как бессимптомные больные влияют на распространение коронавируса. Исследователи сообщили, что большинство людей не имеют симптомов во время вируса. Как сообщалось, врачи из университетов Барселоны и Мурсии описали признаки заражения Covid-19, которые возникают на ранней стадии заболевания и могут быть почти незаметными.