В пятницу, 27 ноября, в Абу-Даби взорвали четыре небоскребы комплекса Meena Plaza Towers, 144-этажное здание упала в течение 10 секунд, сообщает Khaleej Times. Здания располагались в порту Мина. На момент проведения работ все рынки и магазины в этом районе закрыли. Снос недостроенных башен является частью второй фазы проекту по перепланировке порта. В компании Modon Properties, которая и планировала этот взрыв, сообщили, что он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый безопасный контролируемый взрыв. Видео взрыва опубликовано на YouTube-канале компании.