В Украине 9 946 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19) за сутки. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.
За минувшие сутки:
госпитализированы — 1161 человека;
летальных случаев — 114;
выздоровели — 5771 человек;
За все время пандемии в Украине:
заболело — 732 625 человек;
выздоровели — 345 149 человек;
летальных случаев — 12 327;