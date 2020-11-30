В Украине 9 946 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19) за сутки. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях.

За минувшие сутки:

госпитализированы — 1161 человека;

летальных случаев — 114;

выздоровели — 5771 человек;

За все время пандемии в Украине:

заболело — 732 625 человек;

выздоровели — 345 149 человек;

летальных случаев — 12 327;