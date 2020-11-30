В Жолковской районной больнице скончались два пациента, которые находились в реанимации на аппаратах ИВЛ — в медицинском учреждении отключали электричество.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По информации правоохранителей, 27 ноября в больнице в Жолкве не было электричества с 17:50 до 19:10. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 год и 66 лет, которые были подключены к аппарату ИВЛ. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность.

При этом в больнице есть два электрических генератора, но их даже не включили.

«По указанному факту открыто уголовное производство по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 367 (Служебная халатность) и части 2 статьи 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины», — добавили в полиции.

Ранее волонтеры сообщили о смерти женщины с COVID-19, с которой врачи решили снять кислородную маску, поскольку ее соседке было хуже.

Также сообщалось о том, что министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, житомирские врачи сделали все возможно, чтобы спасти преподавателя Ольгу Грабарь, которая умерла от COVID-19 на аппарате ИВЛ. Он также утверждал, что в больнице, где она скончалась, есть достаточное количество кислорода. Сама Ольга Грабарь накануне смерти опубликовала в Facebook «крик о помощи» — по ее словам, в реанимации больницы нет кислорода, и ей за сутки его отключали восемь раз.

Степанов также опроверг информацию о мужчине, который, как сообщали волонтеры, умер от COVID-19, отдав свой кислород сыну.