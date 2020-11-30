В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили еще 108 больных Covid-19, сейчас в ВСУ этой болезнью болеет 3077 человек. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ. «По состоянию на 10:00 29 ноября в ВСУ острой респираторной болезни Covid-19 болеет — 3077 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19 », — говорится в сообщении. Из новых заболевших в медицинские учреждения госпитализированы 6 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 102 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. Всего за время пандемии в ВСУ от коронавируса выздоровели — 7059 человек, летальных случаев — 26. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 407 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, — 67 человек. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 12978 новых больных коронавирус. Это на 3316 человек меньше, чем днем ранее (16294). Заболели 599 детей и 408 медработников. Из-за болезни в сутки умерли 120 человек, предыдущей эпохи (184), а выздоровели — 4243 человека (8897).