В Киеве на коронавирус за минувшие сутки заболели еще 1740 человек. 11 больных умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале. «Вирус не отступает. Количество новых случаев в столице продолжает расти. За прошедшие сутки в Киеве — 1740 больных. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 1279 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 69 018 », — сообщил Кличко. Заболели: 987 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 650 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет. А также 56 девочек от 2 до 17 лет и 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 69 медиков. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализированы 93 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 303, в Соломенском — 229. В Подольском и Святошинском районах — по 210 случаев, — отметил мэр. — Только наше сознательное отношение к угрозе, соблюдение правил безопасности может предотвратить стремительное распространение вируса. Будьте внимательны к своему здоровью! Берегите себя! », — отметил Виталий Кличко. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 12978 новых больных коронавирус. Это на 3316 человек меньше, чем днем ранее (16294). Заболели 599 детей и 408 медработников. Из-за болезни в сутки умерли 120 человек, предыдущей эпохи (184), а выздоровели — 4243 человека (8897).