В субботу, 28 ноября, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей почтил память жертв организованного советской властью Голодомора в Украине. Это произошло во время Божественной Литургии с участием Вселенского Патриарха Варфоломея в 87-й годовщины Голодомора в Украине, сообщает Укринформ. Как отметил Вселенский патриарх, ХХ века можно считать наиболее трагическим периодом в истории человечества. Кроме Первой и Второй мировых войн, во время него произошли еще и другие трагедии человечества, меньше знакомы общественности, или которые почти игнорируются.

«Среди последних следует вспомнить Голодомор — Великий голод в Украине, который имел целью убить голодом от семи до десяти миллионов благочестивых украинский в ужасные годы советского режима, с 1932 по 1933 год, жертв которого мы с молитвой чтим в этот день. Сегодня мы молимся о покое для душ этих миллионов благочестивых украинский, которых наш Милостивый Господь перенес из темноты долины скорби и плача в Страну живых, к «месту света, места освежения, откуда пошли боль, горе и печаль». Поет «вечная память» этим верным, мы помним об их трагический конец и подтверждаем всей нашей человеческой семье, мы никогда не должны забывать о такой страшной трагедии, зато мы должны осудить виновных в Голодоморе, чтобы такие жестокости не повторялись в истории человечества », — говорится в обращении Вселенского Патриарха. Напомним, 28 ноября в Украине почтили память жертв голодоморов. Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди почтили память жертв Голодомора в Украине.

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