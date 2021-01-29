В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 29 января — ситуация на юге страны начинает стабилизироваться.

Осадки в виде снега, дождя со снегом сегодня прогнозируются на крайнем западе, в центре, на севере, местами на востоке и в Крыму.

29 января в Украине, кроме юго-востока, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха в среднем от одного мороза до 3 тепла.

Как сообщалось ранее, ночь с 27 на 28 января прошла в Одессе в сложных метеорологических условиях. Вчера днем выпало много снега, а вечером начался непрекращающийся дождь и упала температура, что привело к обледенению города. В городе упало почти 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры наружного освещения. В городские травмпункты Одессы обратились 58 человек по поводу полученных на улице травм, семь госпитализированы. Два человека пострадали при падении деревьев, из них один был доставлен в отделение нейрохирургии.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.