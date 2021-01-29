Евросоюз работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает пресс-служба Офиса президента на своем сайте.
Такое заявление глава Еврокомиссии сделала в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он, в свою очередь, поблагодарил Евросоюз за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, которое произошло в декабре 2020 года.
«Это помогло удержать нашу макрофинансовую стабильность», — заявил Зеленский.
Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский считает, что экономика Украины не способна справиться без кредитов от партнеров и международных организаций в сегодняшних реалиях. Поэтому прекращения сотрудничества с МВФ на данный момент невозможно.
А также, Украина намерена обратиться за получением 300 млн долларов кредита МБРР для преодоления последствий эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.