Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из Евросоюза вакцины от COVID-19. Ограничения касаются препаратов, по которым у ЕС есть ранние контракты на поставки.

Подробности решения опубликованы на сайте Еврокомиссии.

Документом запрещается вывозить в третьи страны вакцины без одобрения стран-членов ЕС. Мера рассчитана до конца марта.

Исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX, а также для соседей ЕС.

Среди стран, для перевозки вакцины в которые не нужно будет дополнительное одобрение, есть и Украина как член программы Восточного партнерства.

Ограничительная мера была введена с целью «обеспечить своевременный доступ к вакцинам против COVID-19 для всех граждан Евросоюза и решить текущую непрозрачность экспорта вакцин за пределы ЕС».

Как мы уже рассказывали ранее, украинское правительство готово выкупать избыточные объемы вакцины от COVID-19 в странах Европейского союза.

Тем временем, в Германии рекомендуют использовать вакцину от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca, только для вакцинации людей от 18 до 64 лет.