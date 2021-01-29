Средняя зарплата украинцев в декабре существенно повысилась до 14 179 грн (11 987 грн в ноябре), но рост этот сезонный — в декабре средняя зарплата обычно выше, чем в течение остального года, на показателе сказываются выплаты годовых премий, «13-х зарплат».

Об этом говорится в материале «Сегодня».

По сравнению с ноябрем показатель средней зарплаты увеличился на 18,3%, а за год (против декабря-2019) – на 15,6%.

При этом самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве — 21 812 грн, самая низкая – в Черниговской области — 10 921 грн. Разница между показателями в этих регионах достигает 10 891 грн.Регионы с самой высокой средней зарплатой:

Киев – 21 812 грн.

Донецкая область – 14 720 грн.

Николаевская область – 14 605.

Киевская область – 14 300 грн.

Ровенская область – 14 088 грн.Регионы с самой низкой средней зарплатой:

Черниговская область – 10 921 грн.

Кировоградская область – 11 392 грн.

Херсонская область – 11 586 грн.

Волынская область – 11 625 грн.

Черкасская область – 11 646 грн.

В декабре средняя зарплата была в 2,8 раза выше минимальной, которая составляла 5000 гривен.

Как сообщалось ранее, после повышения минимальной зарплаты в Украине Кабинет министров планирует повысить зарплаты работников бюджетных учреждений.

Зарплаты в Украине в 2021 году собираются повысить своим сотрудникам 23% работодателей.