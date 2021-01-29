В Украине зафиксировано 5181 новый случай COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в Киеве (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.
За минувшие сутки:
госпитализированы — 1916 человек;
умерли — 128;
выздоровели — 11310 человек;
осуществлено тестирований 44 143 (в частности методом ПЦР — 24769, методом ИФА — 19374).
Всего с начала пандемии в Украине:
заболело — 1211593 лица;
выздоровели — 1003341 человек;
умерли — 22 479;
проведения ПЦР-тестов — 6 209 089.
Всемирная туристическая организация при ООН считает, что пандемия COVID-19 сделала 2020 год худшим для мирового туризма за всю историю. Мировой туризм может вернуться к прежнему уровню не раньше 2023 года.
Шесть регионов Украины попали в так называемую «серую» зону по критериям Евросоюза из-за чрезвычайно низкого показателя тестирования на COVID-19.